В Судане подтвердили арест премьер-министра и десятков других высокопоставленных чиновников - ТВ

Премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла арестован, передает в четверг американский телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в военных кругах страны.

По его информации, также арестован глава правящей партии Судана "Национальный конгресс" Ахмед Харун и десятки высокопоставленных чиновников.

При этом CNN отметил, что А.Харуна разыскивается Международным уголовным судом (МУС).

По словам источника, наряду с ними арестован экс-министр обороны Абдель Рахим Мохамед Хуссейн, высокопоставленный член "Национального конгресса" Авад аль-Джаз, бывшие вице-президенты Берри Хассан Салех и Али Отман Таха.

В декабре прошлого года в Судане начались массовые протесты против О.аль-Башира из-за намерения правительства повысить цены на хлеб на фоне экономического кризиса в стране. Оппозиция обратилась с призывом к армии оказать содействие в смещении президента и восстановлению демократии.

В последнее время ситуация обострилась. Тысячи демонстрантов, требующих отставки президента Судана, уже неделю находятся на центральной площади Хартума пред зданием Минобороны. В столкновениях между ними и военными, по данным СМИ, погибли не менее 11 человек, включая шестерых военнослужащих.

О.аль-Башир руководит Суданом неизменно с 1989 года.

При этом он разыскивается МУС в связи с инкриминируемыми ему преступлениями против человечности и военными преступлениями, совершенными в ходе конфликта в Дарфуре в 2003 году.