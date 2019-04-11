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СНГ 11.04.2019 18:02

Порошенко заявляет, что никакому другому президенту Украину не удавалось так легко связываться с мировыми лидерами

Президент Украины Петр Порошенко считает своим преимуществом возможность иметь доверительные отношения с лидерами многих стран мира то что он может в любое время суток дозвониться к ним по телефону.

"Хорошо это или плохо, что президент Украины имеет доверительные отношения с лидерами многих европейских стран и лидерами стран мира? Мое личное мнение, что это очень хорошо, когда ты можешь 24 часа в сутки снять трубку и позвонить лидерам государств мира", - сказал П.Порошенко на Киевском форуме по безопасности в четверг.

Он подчеркнул, что такого состояния вещей не было раньше и что никогда прежде президенты Украины не имели такой возможности.

"У нас складывается впечатление, что президент Украины мог позвонить только в одну страну и название этой страны - Россия. Спросите у Леонида Даниловича Кучмы, как долго он старался дозвониться к Путину в 2003 году во время "Тузлы" (спорная ситуация вокруг острова в Керченском проливе - ИФ), спросите. Не все про это пишут. Это не только Порошенко не дозвонился Путину во время агрессии в нейтральных водах Черного моря возле Керченского пролива", - добавил П.Порошенко.

Он подчеркнул, что ко всем остальным лидерам государств он дозвонился сразу же после инцидента.

"И к генсеку НАТО, и президент Трамп - был в полете, но я сразу же дозвонился к Майклу Помпео, и к Ангеле Меркель, и к Терезе Мей, и к президенту Польши, ко всем - для того, чтобы скоординировать наши действия, проинформировать, что случилось", - добавил президент.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ЛИДЕРЫ, ОБЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]