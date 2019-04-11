Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО «Азерсу» 7 млн манатов на продолжение работ по реконструкции системы водоснабжения и канализации города Мингячевир, сообщает сайт главы государства.

Соответствующее распоряжение И.Алиев подписал в четверг.

Данные средства «Азерсу» получит в рамках государственных капвложений, предусмотренных госбюджете Азербайджана на 2019 год.

Б.Рустамбеков