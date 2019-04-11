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Религия 11.04.2019 16:21

В Баку осенью пройдет II саммит религиозных лидеров мира

В Азербайджане 14-15 ноября 2019 года пройдет II Бакинский саммит лидеров мировых религий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании оргкомитета для подготовки и проведения саммита.

Согласно распоряжению президента, председателем Оргкомитета назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

В состав оргкомитета также включены председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, руководители еврейской и православной общин Азербайджана, представители Администрации президента Азербайджана, министры финансов и культуры, замминистра иностранных дел, главы государственных комитетов и ведомств.

Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек.

Р.Бабаев

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Тэги: РЕЛИГИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]