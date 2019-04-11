В Баку осенью пройдет II саммит религиозных лидеров мира

В Азербайджане 14-15 ноября 2019 года пройдет II Бакинский саммит лидеров мировых религий.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о создании оргкомитета для подготовки и проведения саммита.

Согласно распоряжению президента, председателем Оргкомитета назначен вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов.

В состав оргкомитета также включены председатель Управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде, руководители еврейской и православной общин Азербайджана, представители Администрации президента Азербайджана, министры финансов и культуры, замминистра иностранных дел, главы государственных комитетов и ведомств.

Всего в состав оргкомитета вошли 20 человек.

Р.Бабаев