Вице-премьер Белоруссии отмечает необходимость ремонта ряда участков нефтепровода на территории страны

Вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко констатирует необходимость ремонта определенных участков нефтепровода, проходящего по территории страны.
"Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку по ним - ИФ). Наши специалисты, инженеры работают над этим", - сказал И.Петришенко, которого цитирует госагентство "БелТА".
Он заявил об этом после совещания, в ходе которого президент Беларуси Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, так как в России "обнаглели".
По словам И.Петришенко, "главе государства было доложено о ряде моментов, которые связаны с транспортировкой нефти по территории Беларуси".
Он пояснил, что "действующий нефтепровод, который проходит по территории Беларуси, функционирует, но нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, потому что эксплуатируется длительное время".
Вице-премьер также сообщил, что белорусские инженеры делали ранее вывод о том, что "этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад". "Тогда было принято решение не подводить партнеров, а предпринимать меры в процессе функционирования нефтепровода, чтобы не закрывать определенные участки", - добавил он.
Как сообщалось, открывая совещание с правительством в четверг, А.Лукашенко заявил о возможности ремонта нефтепровода "Дружба" в связи с действиями России, которые он назвал санкциями и "выкручиванием рук".
По территории Беларуси проходят северная и южная ветки магистрального нефтепровода "Дружба". По северной ветке, оператором которой является ОАО "Полоцктранснефть Дружба", нефть поставляется только до ОАО "Нафтан". Оператором южного участка "Дружбы" является ОАО "Гомельтранснефть Дружба". Транзит нефти из РФ через Беларусь в 2018 году составил 58,8 млн тонн, что составляет порядка четверти от всего объема нефтеэкспорта РФ.
Кроме того, через Беларусь проходит участок нефтепродуктопровода Самара - Западное направление, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Белоруссии как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год. В настоящее время поставляется около 250 тыс. тонн в месяц.
Также через Беларусь проходит нефтепродуктопровод в направлении Вентспилса, через который прокачивается более 3 млн тонн в год.
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