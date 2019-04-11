BCG открыла филиал в Азербайджане

Международная компания Boston Consulting Group (BCG), специализирующаяся на управленческом консалтинге, открыла филиал в Азербайджане.

«Филиал BCG в Баку зарегистрирован министерством налогов Азербайджана 7 марта 2019 года», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Минналогов.

Официальным представителем компании является Руслан Алиханов.

Как сообщалось ранее, в Азербайджане Boston Consulting Group привлечена к участию в I-ом этапе работ по подготовке генплана Баку по заказу Госкомитета градостроительства и архитектуры.

BCG основана в 1963 году, имеет глобальную сеть из более 90 офисов в 50 странах мира. Выручка за 2017 год- $6,3 млрд, общая численность персонала- 16 тыс. человек.

Н.Аббасова