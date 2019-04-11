"Красный Крест" готов активизировать работу в Венесуэле - президент МККК

Международный Комитет Красного Креста (МККК) намерен активизировать деятельность в Венесуэле, заявил президент этой организации Петер Маурер после пятидневного визита в латиноамериканскую страну.

"Хочу подтвердить готовность МККК активизировать деятельность в поддержку венесуэльского народа. Я удовлетворен желанием властей работать с нами с целью удовлетворения гуманитарных нужд, которые мы определили консенсусом", - заявил П.Маурер, которого цитирует в четверг пресс-служба международной организации.

В сообщении отмечается, что МККК утроил бюджет гуманитарных операций в Венесуэле - с $9 млн до $24,6 млн. МККК намерен активизировать работу в Венесуэле на четырех направлениях: миграция, здравоохранение, водоснабжение и оказание помощи заключенным.

Поездка П.Маурера стала первым визитом главы МККК в Венесуэлу за последние 24 года.