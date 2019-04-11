Власти Эквадора обвинили российских хакеров и Wikileaks в намерении дестабилизировать правительство - агентство

Правительство Эквадора обвинило российских хакеров и информационный портал Wikileaks в попытках дестабилизировать власть в стране, сообщает в четверг агентство Associated Press (AP).

При этом, по данным агентства, власти также решили отозвать эквадорское гражданство у арестованного в четверг основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа.