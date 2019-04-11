В головном офисе AccessBank произошло задымление, вызванное коротким замыканием

Задымление произошло примерно в 14:00 часов в четверг в головном офисе AccessBank на Тбилисском проспекте Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе банка.

«Причиной задымления стало короткое замыкание в электропроводах», - отмечается в сообщении.

В связи с происшествием в соответствии с инструкциями были эвакуированы сотрудники банка, «горячая линия» МЧС была проинформирована о задымлении.

«Наряду с этим ответственные сотрудники предприняли необходимые меры с целью погасить задымление. Несмотря на то, что в результате происшествия никто не пострадал, прибывшие по вызову сотрудники «Скорой помощи» оказали первичную медицинскую помощь пяти участвовавшим в тушении сотрудникам», - сообщили в банке.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

Р.Бабаев