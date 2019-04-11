Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 11.04.2019 16:53

В головном офисе AccessBank произошло задымление, вызванное коротким замыканием

Задымление произошло примерно в 14:00 часов в четверг в головном офисе AccessBank на Тбилисском проспекте Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе банка.

«Причиной задымления стало короткое замыкание в электропроводах», - отмечается в сообщении.

В связи с происшествием в соответствии с инструкциями были эвакуированы сотрудники банка, «горячая линия» МЧС была проинформирована о задымлении.

«Наряду с этим ответственные сотрудники предприняли необходимые меры с целью погасить задымление. Несмотря на то, что в результате происшествия никто не пострадал, прибывшие по вызову сотрудники «Скорой помощи» оказали первичную медицинскую помощь пяти участвовавшим в тушении сотрудникам», - сообщили в банке.

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года и входит в десятку ведущих банков страны. Все акционеры банка – иностранные банки и финансовые институты.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, ОФИС, ЗАДЫМЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]