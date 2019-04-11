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Внешняя политика 11.04.2019 17:00

Матвиенко начинает визит в Азербайджан

Председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко прибыла в четверг с официальным визитом в Азербайджан.

«В программе поездки - встречи с руководством республики, азербайджанскими парламентариями», - отмечается в сообщении Совфеда.

«Нашим странам удалось проделать большой путь в деле укрепления и расширения двусторонних контактов, их качественного наполнения, сохранить и приумножить традиции дружбы и добрососедства», - сказала С.Матвиенко, слова которой приводятся в сообщении.

По ее мнению, сегодня Россия и Азербайджан – стратегические партнеры, поддерживающие взаимовыгодные связи в самых разных областях – от торговли и экономики до гуманитарных и межрегиональных обменов.

По информации, глава СФ России проведет переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым.

«Стороны в рамках визита обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений, вопросы межпарламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе»,- отмечается в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита В.Матвиенко выступит на церемонии открытия Дней российской культуры в Азербайджане, посетит культурные, спортивные, социально-инфраструктурные объекты столицы республики.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАТВИЕНКО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]