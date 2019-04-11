Матвиенко начинает визит в Азербайджан

Председатель Совета Федерации (СФ) России Валентина Матвиенко прибыла в четверг с официальным визитом в Азербайджан.

«В программе поездки - встречи с руководством республики, азербайджанскими парламентариями», - отмечается в сообщении Совфеда.

«Нашим странам удалось проделать большой путь в деле укрепления и расширения двусторонних контактов, их качественного наполнения, сохранить и приумножить традиции дружбы и добрососедства», - сказала С.Матвиенко, слова которой приводятся в сообщении.

По ее мнению, сегодня Россия и Азербайджан – стратегические партнеры, поддерживающие взаимовыгодные связи в самых разных областях – от торговли и экономики до гуманитарных и межрегиональных обменов.

По информации, глава СФ России проведет переговоры с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым.

«Стороны в рамках визита обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений, вопросы межпарламентского взаимодействия на двусторонней и многосторонней основе»,- отмечается в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита В.Матвиенко выступит на церемонии открытия Дней российской культуры в Азербайджане, посетит культурные, спортивные, социально-инфраструктурные объекты столицы республики.

Ф.Исазаде