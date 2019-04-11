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Дальнее зарубежье 11.04.2019 17:02

Мэй об аресте Ассанже: в Британии никто не выше закона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что на британской территории все должны подчиняться закону, и арестованный в четверг основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не является исключением.

"Этот случай (с арестом Дж.Ассанжа - ИФ) показывает, что в Великобритании все следуют предписаниям закона", - сказала Т.Мэй

"Дж.Ассанж был арестован, в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединенными Штатами", - подчеркнула британский премьер.

"Теперь это - вопрос применения права, который стоит перед судом", - добавила она.

При этом Т.Мэй выразила благодарность сотрудникам полиции Лондона, которые произвели арест Дж.Ассанжа.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АССАНЖ, МЭЙ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]