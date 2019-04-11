Мэй об аресте Ассанже: в Британии никто не выше закона

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в четверг заявила, что на британской территории все должны подчиняться закону, и арестованный в четверг основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж не является исключением.
"Этот случай (с арестом Дж.Ассанжа - ИФ) показывает, что в Великобритании все следуют предписаниям закона", - сказала Т.Мэй
"Дж.Ассанж был арестован, в соответствии с запросом об экстрадиции, который был направлен Соединенными Штатами", - подчеркнула британский премьер.
"Теперь это - вопрос применения права, который стоит перед судом", - добавила она.
При этом Т.Мэй выразила благодарность сотрудникам полиции Лондона, которые произвели арест Дж.Ассанжа.
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