Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность

Основатель и главный исполнительный директор китайского производителя электроники Xiaomi Corp. Лэй Цзюнь получил за 2018 год бонус в виде свыше 636,6 млн акций компании.

Как сообщается в документе, направленном компанией на Гонконгскую фондовую биржу, глава Xiaomi направит на благотворительность всю полученную им премию после уплаты налогов.

Исходя из котировок на закрытие торгов в Гонконге в среду, стоимость этого пакета составляет 7,346 млрд гонконгских долларов ($937 млн).

Ранее сообщалось, что Xiaomi по итогам 2018 года получил чистую прибыль в размере 13,48 млрд юаней (около $2 млрд) против убытка в 43,89 млрд юаней годом ранее. При этом выручка подскочила на 52,6% - до 174,92 млрд юаней.

Xiaomi, основанная в 2010 году, входит в четверку крупнейших производителей смартфонов в мире. Компания также производит, планшеты, ноутбуки, телевизоры, "умные" часы и "умные" велосипеды, а также пароварки, тестеры воды и другую технику.

Компания провела первичное размещение акций (IPO) на бирже Гонконга в начале июля 2018 года.