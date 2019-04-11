SIF выдал в четверг предпринимателям на юге Азербайджана льготных кредитов на 719 тыс. манатов

Фонд развития предпринимательства (SIF) с начала 2019 года выдал льготных кредитов на общую сумму 24,7 млн манатов, сообщает министерство экономики.
«В целом, 143 предпринимателя на реализацию проектов общей стоимостью 88 млн манатов, получили льготных кредитов на сумму 24,7 млн манатов. Реализация этих проектов позволит открыть более 870 рабочих мест», - отмечается в сообщении.
В министерстве также сообщили, что в четверг выдал 31 предпринимателю Лянкаранского экономического района льготные кредиты на общую сумму 719 тыс. манатов. Кредитование данных проектов позволит создать 50 новых рабочих мест. Выданные кредиты будут направлены на реализацию проектов по животноводству, птицеводству, земледелию, производству хлеба и развитию туризма.
В целом, за весь период деятельности SIF, предпринимателям Лянкаранского экономического района выдано льготных кредитов на общую сумму 123,6 млн манатов. Кредиты выданы 3,4 тыс. предпринимателям.
В Минэкономики также сообщили, что по линии SIF на развитие чаеводства в регионе на реализацию 14 инвестиционных проектов выдано льготных кредитов на 10,3 млн манатов.
Как сообщалось ранее, 1 августа 2018 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ "О совершенствовании механизма государственной поддержки развития предпринимательства". Согласно указу ликвидирован Национальный фонд поддержки предпринимательства (НФПП). Взамен при министерстве экономики создан Фонд развития предпринимательства (SIF). Уставный капитал нового фонда определен в 1 млрд 94 млн 254,581 тыс. манатов.
В 2018 году объем льготного кредитования бизнеса посредством фонда составил 160,2 млн манатов. В 2019 году объем кредитования составит минимум 160 млн манатов.
Кредиты выдаются на сумму от 5 до 50 тысяч манатов (сроком на 3 года), от 50 тысяч до 1 млн манатов на 5 лет и крупные кредиты - от 1 млн до 10 млн на 10 лет. Ставка по кредитам - 5% годовых.
Б.Рустамбеков
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