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СНГ 11.04.2019 19:03

Рогозин призвал к 2025 году обеспечить независимость российских космонавтов на МКС

Отправка к Международной космической станции Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), узлового и энергетического модулей позволит России при необходимости работать на станции независимо, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если мы говорим о нашей независимости в будущем, вне контекста политики, мы все равно должны к 2025 году иметь возможность работать по самым разным сценариям: отдельно, с новыми международными партнерами, со старыми международными партнёрами. Мы должны иметь многовариантность", - сказал Д.Рогозин на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что в 2020 году для расширения рабочего пространства российского экипажа будет запущен МЛМ, а затем стыковочный модуль.

"2022 год - это обеспечение энергетической безопасности. Мы по энергетике зависим от американцев", - сказал глава "Роскосмоса", говоря о перспективах запуска научно-энергетического модуля.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, НЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]