Рогозин призвал к 2025 году обеспечить независимость российских космонавтов на МКС

Отправка к Международной космической станции Многофункционального лабораторного модуля (МЛМ), узлового и энергетического модулей позволит России при необходимости работать на станции независимо, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Если мы говорим о нашей независимости в будущем, вне контекста политики, мы все равно должны к 2025 году иметь возможность работать по самым разным сценариям: отдельно, с новыми международными партнерами, со старыми международными партнёрами. Мы должны иметь многовариантность", - сказал Д.Рогозин на пресс-конференции в четверг.

Он сообщил, что в 2020 году для расширения рабочего пространства российского экипажа будет запущен МЛМ, а затем стыковочный модуль.

"2022 год - это обеспечение энергетической безопасности. Мы по энергетике зависим от американцев", - сказал глава "Роскосмоса", говоря о перспективах запуска научно-энергетического модуля.