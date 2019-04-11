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СНГ 11.04.2019 19:32

Глава МИД Узбекистана обсудил со спецпредставителем США интеграцию Афганистана в центральноазиатские проекты

Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов и спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад в Ташкенте обсудили реализацию инфраструктурных проектов в Афганистане, афганское сотрудничество со странами Центральной Азии, сообщает в четверг пресс-служба узбекского внешнеполитического ведомства.

"Стороны обсудили приоритетные направления узбекско-американского взаимодействия, а также предложения о практическом сотрудничестве при строительстве крупных социально-экономических объектов и реализации инфраструктурных проектов в Афганистане, которые позволят стране мирно и стабильно развиваться, стать органичной частью политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного пространства Центральной Азии", - говорится в сообщении.

В МИД Узбекистана добавили, что урегулирование в Афганистане возможно исключительно путем проведения мирных переговоров между противоборствующими сторонами. Это зафиксировано в Ташкентской декларации по Афганистану, принятой на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в марте 2018 года.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, АФГАНИСТАН, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]