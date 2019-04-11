Нидерландский производитель электростатических колонок начинает работать в Азербайджане

Нидерландский производитель электростатических колонок – компания Janszen Holdings выходит на рынок Азербайджана, сообщает сайт газеты Vergiler.

«Компания прошла госрегистрацию в министерстве налогов 27 марта 2019 года, ее уставный капитал составляет $60 тыс.», - отмечается в данных на сайте

Официальный представителем компании является гражданин Нидерландов Янсен Якобус.

А.Мамедов