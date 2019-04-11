Минюст США обвиняет Ассанжа в сговоре с целью взлома компьютерных сетей

Министерство юстиции США сообщило в четверг, что обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг для сетей правительственных компьютеров в США.
"Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был арестован сегодня в Великобритании на основании договора об экстрадиции между США и Великобританией в связи с федеральными обвинениями в сговоре с целью проникнуть в сети... засекреченного компьютера правительства США", - говорится в заявлении Минюста.
"В обвинении утверждается, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг", - говорится в заявлении.
Указывается, что Дж.Ассанж вступил в сговор, чтобы "содействовать Мэннинг во взломе пароля, установленного на компьютерах Пентагона, связанных c системой SIPRNet - американской системой компьютерных сетей, используемых для засекреченных документов и общения".
Дж.Ассанжу, в случае, если его признают виновным в США, грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.
"Если он будет признан виновным, то ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения", - говорится в заявлении ведомства.
В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.
Дж.Ассанж - австралийский и эквадорский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.
Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок, затем был помилован. Б.Мэннинг сменил пол и имя: теперь этого человека зовут Челси.
Баку в ответ на призыв Пашиняна отказаться от угроз применения силы настаивает на выводе армянских военных из Карабаха
Россия прилагает максимум усилий для мирного решения проблемы Нагорного Карабаха - Матвиенко
Баку считает своим суверенным правом предоставление допуска в Карабах представителям международных организаций - МИД
Материальную помощь на 1,36 млн. манатов получили 228 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas
Президент Азербайджана утвердил соглашение с Казахстаном на создание Транскаспийской волоконно-оптической магистрали
Старейший банк Азербайджана сократил в I квартале активы на 3,6%
Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность
В головном офисе AccessBank произошло задымление, вызванное коротким замыканием
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
«AzerTelecom» приступил к реализации проекта «Транскаспийская магистраль»
Студентам UNEC рассказали о работе службы внутреннего аудита в AccessBank-е
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР