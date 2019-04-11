Минюст США обвиняет Ассанжа в сговоре с целью взлома компьютерных сетей

Министерство юстиции США сообщило в четверг, что обвиняет основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг для сетей правительственных компьютеров в США.

"Джулиан Ассанж, основатель WikiLeaks, был арестован сегодня в Великобритании на основании договора об экстрадиции между США и Великобританией в связи с федеральными обвинениями в сговоре с целью проникнуть в сети... засекреченного компьютера правительства США", - говорится в заявлении Минюста.

"В обвинении утверждается, что в марте 2010 года Ассанж вступил в сговор с Челси Мэннинг", - говорится в заявлении.

Указывается, что Дж.Ассанж вступил в сговор, чтобы "содействовать Мэннинг во взломе пароля, установленного на компьютерах Пентагона, связанных c системой SIPRNet - американской системой компьютерных сетей, используемых для засекреченных документов и общения".

Дж.Ассанжу, в случае, если его признают виновным в США, грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.

"Если он будет признан виновным, то ему грозит максимальное наказание в виде пяти лет тюремного заключения", - говорится в заявлении ведомства.

В четверг британская полиция арестовала Дж.Ассанжа после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище.

Дж.Ассанж - австралийский и эквадорский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Брэдли Мэннинг был военным аналитиком в армии США. Он был арестован в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных. Их публикация выставила американскую армию в невыгодном свете. В итоге он получил многолетний тюремный срок, затем был помилован. Б.Мэннинг сменил пол и имя: теперь этого человека зовут Челси.