Правительство Белоруссии подчеркивает актуальность действующей редакции договора о создании Союзного государства

Правительство Белоруссии проинформировало президента страны Александра Лукашенко о текущей работе белорусско-российской группы по подготовке предложений по дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил вице-премьер Игорь Петришенко после совещания в четверг.

"Еще раз было акцентировано внимание, что договор о создании Союзного государства является актуальным. Речь ведется о том, чтобы предпринять дополнительные усилия, реализовать в полной мере положения программы", - сказал И.Петришенко, комментируя доклад главе государства о работе в рамках белорусско-российской группы по подготовке предложений по дальнейшему развитию интеграции.

Вице-премьера цитирует агентство БелТА.

"Мы все эти актуальные темы обсудили. Получили ряд поручений главы государства, как нам отрабатывать в рамках интеграционных площадок. В этом аспекте мы будем продолжать работать для того, чтобы экономические интересы нашей страны во всех интеграционных форматах были услышаны, восприняты", - отметил И.Петришенко.

"Мы всегда говорили, что являемся ярыми приверженцами интеграционных процессов, поскольку у нас другого выхода нет - мы страна с открытой экономикой. Все это важно для функционирования наших предприятий и бизнеса", - подчеркнул вице-премьер.