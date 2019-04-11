Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 11.04.2019 20:01

Правительство Белоруссии подчеркивает актуальность действующей редакции договора о создании Союзного государства

Правительство Белоруссии проинформировало президента страны Александра Лукашенко о текущей работе белорусско-российской группы по подготовке предложений по дальнейшему развитию интеграции в рамках Союзного государства, сообщил вице-премьер Игорь Петришенко после совещания в четверг.

"Еще раз было акцентировано внимание, что договор о создании Союзного государства является актуальным. Речь ведется о том, чтобы предпринять дополнительные усилия, реализовать в полной мере положения программы", - сказал И.Петришенко, комментируя доклад главе государства о работе в рамках белорусско-российской группы по подготовке предложений по дальнейшему развитию интеграции.

Вице-премьера цитирует агентство БелТА.

"Мы все эти актуальные темы обсудили. Получили ряд поручений главы государства, как нам отрабатывать в рамках интеграционных площадок. В этом аспекте мы будем продолжать работать для того, чтобы экономические интересы нашей страны во всех интеграционных форматах были услышаны, восприняты", - отметил И.Петришенко.

"Мы всегда говорили, что являемся ярыми приверженцами интеграционных процессов, поскольку у нас другого выхода нет - мы страна с открытой экономикой. Все это важно для функционирования наших предприятий и бизнеса", - подчеркнул вице-премьер.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Вопрос о выделении кредита в $600 млн Белоруссии находится "в проработке" - Песков Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Белоруссии, высоко оценил достигнутый уровень союзнических связей Лукашенко призывает к углублению белорусско-российской интеграции Путин и Лукашенко могут встретиться в КНР в апреле и в Казахстане в мае - помощник президента РФ Белоруссия привержена союзному строительству с Россией, но только на равных условиях - Лукашенко Белоруссия хочет перекредитоваться у России на $600 млн, но отказ не будет "огромной проблемой" - Лукашенко

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]