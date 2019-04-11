Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.04.2019 17:47

Ассанж предстал перед судом в Лондоне

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж в четверг предстал перед судом в Лондоне, сообщает британское телевидение.

По словам очевидцев, Дж.Ассанж пришел в зал суда с книгой. После начала заседания он спокойно начал отвечать на вопросы.

По информации британского телевидения, в суде Дж.Ассанжу сообщили, что один из пунктов обвинения касается того, что он отказался явиться в суд 29 июня 2012 года. Однако обвиняемый заявил, что не признает свою вину в этом.

Судебное заседание проходит в Вестминстерском магистратском суде. По данным западных СМИ, этот суд специализируется на рассмотрение дел, в частности, связанных с экстрадицией.

Ранее в четверг Дж.Ассанжа задержали в посольстве Эквадора, после того как власти этой страны решили отменить решение о предоставлении ему убежища.

Дж.Ассанж - австралийский и эквадорский журналист - получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году и, таким образом, находился там в течение семи лет. Он не мог покинуть его территорию, поскольку был бы сразу задержан британской полицией за отказ явиться в суд в 2012 году. Выдачи Дж.Ассанжа добиваются США, где ему грозит наказание за разглашение секретных данных госдепартамента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]