Ассанжа признали виновным в неявке в суд

В Вестминстерском магистральном суде в четверг признали основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа виновным в неявке в суд в 2012 году, сообщают британские СМИ.

Судья Майкл Сноу пояснил, что речь идет о серьезном нарушении закона. Теперь британским судебным властям предстоит определить, какое наказание следует вынести Дж.Ассанжу.