Баку считает своим суверенным правом предоставление допуска в Карабах представителям международных организаций - МИД

Баку оставляет за собой право дать допуск комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович на визит в Нагорный Карабах, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Страсбурге назвал Карабах "серой зоной", а также призвал допустить в Нагорный Карабах комиссара по правам человека Д.Миятович. Он отметил, что правительства Европы должны выступить с заявлением, чтобы дать комиссару мандат на такие посещения с целью гуманитарного мониторинга.
«Мы знакомы с этим заявлением. Позиция Азербайджана в данной связи ясна и неоднократно доводилась до сведения всех соответствующих международных организаций, включая СЕ», - сказала Л.Абдуллаева.
По ее словам, это суверенное право государства - допускать тех или иных лиц, «будь то представители международных организаций или прочие граждане других государств, на свою территорию в пределах международно-признанных границ и в соответствии с их внутренним законодательством».
Ф.Исазаде
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