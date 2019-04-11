Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9175 RUR   0.0264 GBR   2.2281 TRY   0.2992

Цена на нефть

    $/bbl WTI 64.61 0.63 Brent 71.73 1.12

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 11.04.2019 18:10

Баку считает своим суверенным правом предоставление допуска в Карабах представителям международных организаций - МИД

Баку оставляет за собой право дать допуск комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович на визит в Нагорный Карабах, заявила агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Генсек СЕ Турбьерн Ягланд в четверг на совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Страсбурге назвал Карабах "серой зоной", а также призвал допустить в Нагорный Карабах комиссара по правам человека Д.Миятович. Он отметил, что правительства Европы должны выступить с заявлением, чтобы дать комиссару мандат на такие посещения с целью гуманитарного мониторинга.

«Мы знакомы с этим заявлением. Позиция Азербайджана в данной связи ясна и неоднократно доводилась до сведения всех соответствующих международных организаций, включая СЕ», - сказала Л.Абдуллаева.

По ее словам, это суверенное право государства - допускать тех или иных лиц, «будь то представители международных организаций или прочие граждане других государств, на свою территорию в пределах международно-признанных границ и в соответствии с их внутренним законодательством».

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАРАБАХ, СЕ, ОТВЕТ


Похожие новости


Совет Европы призывает стороны карабахского конфликта остановить ненужное кровопролитие - генсек Глава МИД Азербайджана и генсек СЕ обсудили карабахскую проблему Генсек СЕ призвал Азербайджан и Армению положить конец эскалации насилия на линии соприкосновения их войск Совет Европы может содействовать урегулированию карабахского конфликта - генсек Баку надеется активизировать обсуждение карабахской проблематики в формате Совета Европы

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]