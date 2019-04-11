Президент Азербайджана утвердил соглашение с Казахстаном на создание Транскаспийской волоконно-оптической магистрали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное cоглашение c Казахстаном «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджана и Казахстана».
Документ был подписан 19 марта 2019 года в столице Казахстана.
Проект строительства Транскаспийской волоконно-оптической магистрали является частью проекта «Azerbaijan Digital Hub», инициированного компанией AzerTelecom. Строительство Транскаспийской магистрали в рамках упомянутой программы будет способствовать созданию цифрового коридора между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан и превратит Азербайджан в Цифровой Центр Региона (Digital Hub) наряду с тем, что Азербайджан является Энергетическим и Транспортным центром региона на стыке Европы и Азии.
Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов.
Как сообщалось ранее, магистральный интернет-провайдер AzerTelecom, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью, дал старт проекту строительства волоконно-оптической магистральной кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном.
С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между AzerTelecom со стороны Азербайджана и компаниями Transtelecom и KazTransCom со стороны Казахстана, был создан Консорциум, учреждена Совместная рабочая группа, а также подписан соответствующий контракт для строительства.
Для реализации этого стратегически важного проекта привлечены также такие ведущие международные консалтинговые и телекоммуникационные компании как McKinsey and Company, Detecon, Axiom, DLA Piper, Huawei и PwC.
Кроме этого, реализация данного проекта также внесет свой вклад в проект «Belt and Road Initiative» (BRI), инициатором которого является Китай и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта «Belt and Road Initiative».
Р.Бабаев
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