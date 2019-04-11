Президент Азербайджана утвердил соглашение с Казахстаном на создание Транскаспийской волоконно-оптической магистрали

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил межправительственное cоглашение c Казахстаном «Об организации содействия в совместном строительстве, владении и организации деятельности совместного пользования волоконно-оптических линий связи по дну Каспийского моря по маршруту Азербайджан - Казахстан операторами связи Азербайджана и Казахстана».

Документ был подписан 19 марта 2019 года в столице Казахстана.

Проект строительства Транскаспийской волоконно-оптической магистрали является частью проекта «Azerbaijan Digital Hub», инициированного компанией AzerTelecom. Строительство Транскаспийской магистрали в рамках упомянутой программы будет способствовать созданию цифрового коридора между Европой и Азией, проходящего через Азербайджан и превратит Азербайджан в Цифровой Центр Региона (Digital Hub) наряду с тем, что Азербайджан является Энергетическим и Транспортным центром региона на стыке Европы и Азии.

Транскаспийская волоконно-оптическая магистраль будет играть важную роль в развитии инфраструктуры волоконно-оптического кабеля в регионе, а также в обеспечении высокоскоростной связи и современных цифровых услуг для Кавказа, Ближнего Востока, Средней Азии и Южной Азии, а также других соседних регионов.

Как сообщалось ранее, магистральный интернет-провайдер AzerTelecom, соединяющий Азербайджан с международной интернет-сетью, дал старт проекту строительства волоконно-оптической магистральной кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Казахстаном.

С целью строительства Транскаспийской магистрали, общая протяженность которой составит 380-400 км, между AzerTelecom со стороны Азербайджана и компаниями Transtelecom и KazTransCom со стороны Казахстана, был создан Консорциум, учреждена Совместная рабочая группа, а также подписан соответствующий контракт для строительства.

Для реализации этого стратегически важного проекта привлечены также такие ведущие международные консалтинговые и телекоммуникационные компании как McKinsey and Company, Detecon, Axiom, DLA Piper, Huawei и PwC.

Кроме этого, реализация данного проекта также внесет свой вклад в проект «Belt and Road Initiative» (BRI), инициатором которого является Китай и превратит Азербайджан в телекоммуникационный коридор в рамках проекта «Belt and Road Initiative».

Р.Бабаев