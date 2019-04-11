Россия прилагает максимум усилий для мирного решения проблемы Нагорного Карабаха - Матвиенко

Россия делает все возможное для урегулирования карабахского конфликта, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается нагорнокарабахского урегулирования, вы знаете позицию России - мы прилагаем все возможные усилия для того, чтобы найти мирное решения этой проблемы, поскольку иного решения нет", - сказала В.Матвиенко на встрече с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым в Баку.

Она напомнила, что в телефонном разговоре президентов России и Азербайджана 2 апреля была выражена готовность Москвы и далее содействовать поиску путей мирного решения нагорнокарабахской проблемы, в том числе в формате Минской группы ОБСЕ.

"В ближайшее время, по-моему 15 апреля, в Москве состоится встреча министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России. Шаг за шагом, я думаю, нам вместе удастся прийти к компромиссам, продвинуться вперёд и найти решение. Заверяю вас, что Россия не будет ослаблять внимание к этой проблеме", - отметила она.

В свою очередь О.Асадов поблагодарил Россию за ее усилия в вопросе урегулирования нагорнокарабахской проблемы.