Материальную помощь на 1,36 млн. манатов получили 228 предпринимателей, пострадавших от пожара в ТЦ Diglas

Предпринимателям, пострадавшим от пожара в Торговом центре "Diglas", по состоянию на 11 апреля выдано материальной помощи на сумму 1 млн 360 тыс. манатов, сообщает министерство экономики.
"Рабочая группа сегодня приняла решение о выплате еще 69 предпринимателям материальной помощи в размере 218 тыс. манатов. По состоянию на 11 апреля, 228 предпринимателей получили материальную помощь в размере 1 млн 360 тыс. манатов. Вся сумма переведена на их банковские карты",- отмечается в сообщении.
Как ранее сообщалось, прием документов от предпринимателей для выдачи им материальной помощи начался с 4 апреля. Материальная помощь выдается посредством двух банков - Kapital Bank и Turanbank.
Предпринимателям, которые имели в ТЦ магазин, а также арендовали складские помещения, выплачивается материальная помощь в размере 10 тыс. манатов.
Предприниматели, которые имели торговые полки и арендовали торговые помещения, получают финансовую помощь в размере 2 тыс. манатов.
Пожар в ТЦ "Diqlas" произошел утром 26 марта.
Президент Ильхам Алиев 29 марта подписал распоряжение о выделении из госбюджета 3 млн манатов для выплаты первоначальной компенсации пострадавшим. Минфин уже перечислил эти средства на счет Минэкономики.
По данным Минэкономики в результате пожара пострадали 441 предприниматель.
Ф.Исазаде
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