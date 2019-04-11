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Дальнее зарубежье 11.04.2019 21:02

Мэром столицы Эстонии избран русскоговорящий политик Михаил Кылварт

Мэром столицы Эстонии на заседании Таллинского городского собрания на безальтернативной основе был избран заместитель партии Центра, председатель Таллинского городского собрания Михаил Кылварт.

За него проголосовали 45 депутатов горсобрания из 70 принимавших участие в голосовании, 25 были против. Всего в горсобрании насчитывается 79 депутатов.

Предыдущий мэр Таллина Таави Аас (Taavi Aas) после прошедших 3 марта парламентских выборов ушел на работу депутатом высшего органа законодательной власти и сейчас рассматривается как будущий министр экономики в формируемом новом правительстве.

М.Кылварт представляет ведущую в нынешней правящей коалиции партию Центра, которая ведет переговоры о создании новой коалиции после прошедших 3 марта парламентских выборов.

Партия пользуется авторитетом среди русскоговорящего населения, за нее традиционно голосуют 70-80% русскоговорящих избирателей.

Родившийся в Кызылорде в Казахстане, кореец по национальности М.Кылварт известен как активный защитник русского языка и русской школы. В 2010 году был избран в Совет русских школ, целью которого является сохранение в Эстонии русскоязычного образования. В апреле 2011 года был назначен на должность вице-мэра Таллина по вопросам молодёжи, спорта, культуры, интеграции и образования. Видный спортсмен, он стал основателем Эстонского Союза тхэквондо (1992).

После завершившихся 6 апреля переговоров о создании коалиции с партией "Отечество" и Консервативной народной партией, выступавших в ходе предвыборной кампании за ликвидацию образования на русском языке, он сообщил: "Мы имеем коалиционный договор, в котором нет изменения Закона об основной школе и гимназии, то есть, нет перевода на эстонский язык. А также есть определенные подвижки в вопросе гражданства. Я не мог не проголосовать за этот коалиционный договор".

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Тэги: ЭСТОНИЯ, СТОЛИЦА, МЭР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]