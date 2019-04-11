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Регион 11.04.2019 20:26

Украина еще не готова к членству в НАТО, но и Альянс не готов принять Украину, считает экс-замгенсека Вершбоу

В НАТО не готовы к политическому решению о принятии Украины в Альянс, считает экс-заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу (Alexander Vershbow).

"Мы должны быть реалистами в краткосрочной и среднесрочной перспективе Украина еще не готова к членству в НАТО. Но НАТО также не готов к такому монументальному политическому решению", - сказал он, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, с обеих сторон - Альянса и Украины, можно предпринять ряд шагов для подготовки страны к вступлению в НАТО.

В частности, говоря о реформах в Украине, А.Вершбоу отметил, что необходимо провести реформу парламента.

"Мы смотрим на то что происходит, Европа наблюдает и ждет, что будет через 10 дней, новоизбранного президента. Мы хотим видеть, что в Раде будет новый уровень партнерства, которого мы не видели раньше... Мы хотим видеть чистые выборы, мы хотели бы, чтобы парламентские выборы были бы такими же чистыми, как и первый тур президентских", - отметил он.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]