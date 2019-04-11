Президент Казахстана 14-15 апреля посетит с визитом Узбекистан

Первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоится 14-15 апреля, сообщила пресс-служба главы Казахстана в четверг.

По информации пресс-службы, в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава Казахстана обсудит "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки".

Запланировано подписание ряда важных документов.

Кроме того, К.Токаев и Ш.Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане, отмечается в сообщении.