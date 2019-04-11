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СНГ 11.04.2019 19:15

Президент Казахстана 14-15 апреля посетит с визитом Узбекистан

Первый государственный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан состоится 14-15 апреля, сообщила пресс-служба главы Казахстана в четверг.

По информации пресс-службы, в ходе переговоров с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым глава Казахстана обсудит "актуальные вопросы двустороннего взаимодействия, направленные на дальнейшее укрепление торгово-экономического, социально-гуманитарного и транзитно-транспортного сотрудничества, а также ключевые темы региональной и международной повестки".

Запланировано подписание ряда важных документов.

Кроме того, К.Токаев и Ш.Мирзиёев примут участие в торжественной церемонии открытия Года Казахстана в Узбекистане, отмечается в сообщении.

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Тэги: ТОКАЕВ, УЗБЕКИСТАН, ВИЗИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]