В первом туре выборов президента Украины нарушения были, но они не могли повлиять на результаты - глава наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ

Во время первого тура президентских выборов на Украине были зафиксированы ряд нарушений, которые не могут поставить под сомнение легитимность избирательного процесса, заявил глава миссии наблюдателей Бюро по демократическим инициативам и правам человека ОБСЕ Питер Тейлер.
"На общей позитивной основе мы были свидетелями того, что были определенные нарушения правил проведения таких выборов... Все эти нарушения не имеют силы или достаточного объема, чтобы поставить под сомнение честность этих выборов", - сказал представитель БДИПЧ, выступая на Киевском форуме по безопасности в четверг.
Цитируя предварительный отчет миссии международных наблюдателей, П.Тейлер отметил: "В Украине прошел первый тур президентских выборов на конкурентной основе, с высокой явкой".
По его словам, среди 39 кандидатов в президенты большинство не вели активности во время предвыборной кампании.
"Действующий президент был и кандидатом в президенты. Мы также увидели, что отдельные кандидаты проводили свои кампании в школах, государственных учреждениях. Мы это называем злоупотреблением админресурсом", - отметил П.Тейлер.
Вместе с тем он добавил, что во многих аспектах все соответствовало законодательству.
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