Баку в ответ на призыв Пашиняна отказаться от угроз применения силы настаивает на выводе армянских военных из Карабаха

Официальный Баку призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна незамедлительно вывести армянскую армию с оккупированных территорий Азербайджана для обеспечения неприменения силы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.
Н.Пашинян в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом в Страсбурге призвал Азербайджан отказаться от применения силы, угрозы применения силы, воинственной риторики в карабахском вопросе.
«В ответ предлагаем премьер-министру Армении предпринять шаги по незамедлительному выводу армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана на основе требований международного сообщества во имя установления устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе»,- сказала агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.
Она также подчеркнула, что Баку «настоятельно рекомендует премьер-министру Армении ознакомиться с Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, с целью (личного – ИФ) просвещения об этих принципах международного права».
Л.Абдуллаева напомнила, что все международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно-признанных границ, Кроме того, четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 года признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и призывают к безоговорочному и незамедлительному выводу ВС Армении из всех оккупированных азербайджанских территорий.
Ф.Исазаде
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