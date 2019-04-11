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Карабахский конфликт 11.04.2019 20:39

Баку в ответ на призыв Пашиняна отказаться от угроз применения силы настаивает на выводе армянских военных из Карабаха

Официальный Баку призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна незамедлительно вывести армянскую армию с оккупированных территорий Азербайджана для обеспечения неприменения силы в урегулировании нагорно-карабахского конфликта.

Н.Пашинян в четверг на совместной пресс-конференции с генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом в Страсбурге призвал Азербайджан отказаться от применения силы, угрозы применения силы, воинственной риторики в карабахском вопросе.

«В ответ предлагаем премьер-министру Армении предпринять шаги по незамедлительному выводу армянских вооруженных сил с территорий Азербайджана на основе требований международного сообщества во имя установления устойчивого мира, безопасности и процветания в регионе»,- сказала агентству «Интерфакс-Азербайджан» пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Она также подчеркнула, что Баку «настоятельно рекомендует премьер-министру Армении ознакомиться с Хельсинкским заключительным актом ОБСЕ 1975 года, с целью (личного – ИФ) просвещения об этих принципах международного права».

Л.Абдуллаева напомнила, что все международное сообщество признает территориальную целостность Азербайджана в рамках международно-признанных границ, Кроме того, четыре резолюции Совбеза ООН от 1993 года признают Нагорный Карабах неотъемлемой частью Азербайджана и призывают к безоговорочному и незамедлительному выводу ВС Армении из всех оккупированных азербайджанских территорий.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИД, ПАШИНЯН, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]