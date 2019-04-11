Трамп обсудит с южнокорейским коллегой возможную встречу с Ким Чен Ыном - СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином обсудит возможную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщают американские СМИ.
"Президент Трамп заявил, что он и президент Мун Чжэ Ин обсудят будущие встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - передает телеканал CBS.
Принимая Мун Чжэ Ина в Вашингтоне, Д.Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном в Ханое не принесла желаемых результатов, но он считает, что она была хорошей.
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