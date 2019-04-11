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Дальнее зарубежье 11.04.2019 22:35

Трамп обсудит с южнокорейским коллегой возможную встречу с Ким Чен Ыном - СМИ

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином обсудит возможную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, сообщают американские СМИ.

"Президент Трамп заявил, что он и президент Мун Чжэ Ин обсудят будущие встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном", - передает телеканал CBS.

Принимая Мун Чжэ Ина в Вашингтоне, Д.Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном в Ханое не принесла желаемых результатов, но он считает, что она была хорошей.

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Тэги: США, ЮЖКОРЕЯ, КНДР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]