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Дальнее зарубежье 11.04.2019 22:57

СБ ООН в пятницу проведет экстренные консультации по Судану

Совет Безопасности ООН проведёт экстренные консультации по ситуации в Судане в пятницу, в первой половине дня, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Обсуждение ситуации в Судане запланировано на пятницу, на первую половину дня", - сказал он.

Ф.Стржижовский уточнил, что экстренная встреча членов Совбеза "будет в формате консультаций" после обсуждения ситуации в Колумбии.

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он объявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф

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Тэги: США, ООН, СОВБЕЗ, СУДАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]