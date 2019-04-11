СБ ООН в пятницу проведет экстренные консультации по Судану

Совет Безопасности ООН проведёт экстренные консультации по ситуации в Судане в пятницу, в первой половине дня, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь постпредства РФ при ООН Федор Стржижовский.

"Обсуждение ситуации в Судане запланировано на пятницу, на первую половину дня", - сказал он.

Ф.Стржижовский уточнил, что экстренная встреча членов Совбеза "будет в формате консультаций" после обсуждения ситуации в Колумбии.

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он объявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф