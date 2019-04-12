Посол США в Азербайджане приветствует предстоящую встречу глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ прилагают усилия для создания благоприятной атмосферы диалога сторонам нагорно-карабахского конфликта, заявил посол США в Азербайджане Эрл Литценбергер.

«Сопредседатели МГ ОБСЕ пытаются создать среду, место встречи, оказать поддержку, чтобы стороны встречались и обсуждали сложные вопросы, которые разделяют их сейчас»,- сказал журналистам Э.Литценбергер. лидеров Азербайджана и Армении.

Он выразил удовлетворение итогами венской встречи предстоящей и предстоящей встречей глав МИД Азербайджана и Армении, которая состоится 15 апреля в Москве.

«Я рад, что стороны конфликта продолжают встречаться. Стало известно, что пройдет следующая встреча. Это именно то, что пытаются сделать сопредседатели МГ ОБСЕ. Наша цель - это достижение мира», - заявил посол.

Как сообщалось ранее, главы МИД Азербайджана, Армении и России 15 апреля проведут трехстороннюю встречу по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Во встрече также примут участие сопредседатели МГ ОБСЕ из США и Франции.

Ф.Исазаде