Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили возможность третьего саммита между президентом США и лидером КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил главе США Дональду Трампу рассмотреть возможность третьего саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
"Я считаю, что сейчас важно сохранить импульс диалога и предложить миру перспективу, что третий саммит Северной Кореи и США состоится в ближайшем будущем", - сказал Мун Чжэ Ин в начале своей встречи с Д.Трампом.
Президент США выразил готовность вновь встретиться с северокорейским лидером.
"Мне нравятся саммиты. Мне понравилось общаться с председателем, и это действительно было продуктивным", - сказал Д.Трамп.
Однако, по мнению президента США, это должен быть поэтапный процесс.
"Если все пойдет быстро, это не будет подходящей сделкой", - добавил он.
"Два лидера разделили мнение о том, что подход" сверху вниз "имеет решающее значение для мирного процесса на Корейском полуострове", - сказал на пресс-брифинге главный советник Мун Чжэ Ина по безопасности Чун Юй Ен.
По его словам, Д.Трамп отметил, что "дверь для диалога с председателем Ким Чен Ыном всегда открыта".
В свою очередь, Мун Чжэ Ин во время саммита с президентом США заявил, что будет настаивать на проведении встречи с лидером КНДР.
Президент Южной Кореи и Ким Чен Ын провели три встречи, последняя из которых состоялась в Пхеньяне в сентябре.
График четвертого саммита между лидерами Севера и Юга не установлен. Но Ким Чен Ын ранее обещал посетить Южную Корею.
Президент Южной Кореи прибыл в Вашингтон в среду. Саммит Мун Чжэ Ина и Д.Трампа последовал за второй встречей лидеров США и Северной Кореи, состоявшейся в Ханое в конце февраля. Второй саммит Трампа и Ким Чен Ына окончился раньше времени и без какого-либо соглашения.
С тех пор переговоры о денуклеаризации между США и Северной Кореей почти прекратились.
Встреча между Мун Чжэ Ином и Д.Трампом стала седьмой с тех пор, как президент Южной Кореи вступил в должность в мае 2017 года.
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