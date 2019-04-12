Турция рискует не получить Patriot в случае поставки С-400 и столкнуться с санкциями - госдеп США

Вашингтон в четверг пригрозил, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если будут осуществлены поставки в Турцию российских систем С-400.
"В случае поставки С-400 есть риск, что Турция не получит Patriot", - сказал представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.
Говоря о других возможных последствиях покупки Турцией С-400 у России, он отметил, что санкции CAATSA могут коснуться любых компаний, участвующих в этой сделке.
"Существует риск, что в случае санкций CAATSА, они могут затронуть любую структуру, участвующую в столь существенной сделке" - отметил Р.Палладино.
Ранее в апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.
Он также отмечал, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot.
ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения по оснащению воинских частей вооружением и боеприпасами
Президент Алиев наградил Матвиенко орденом «Дружбы» за особый вклад в сотрудничество между Азербайджаном и РФ
Российский бизнес привлекает стабильность и высокий уровень экономики Азербайджана - Матвиенко на встрече с Алиевым
Покупатель казахстанского урана привлек еще $34 млн на рынке
Узбекнефтегаз намерен привлечь $1 млрд от размещения дебютных евробондов - FT
Uber потратит $300 млн на "благодарности" водителям в рамках IPO
Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность
В головном офисе AccessBank произошло задымление, вызванное коротким замыканием
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nobel Oil Services в рамках успешной Комплаенс деятельности впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
"AccessBank" удостоен еще одной влиятельной награды
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР