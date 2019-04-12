Турция рискует не получить Patriot в случае поставки С-400 и столкнуться с санкциями - госдеп США

Вашингтон в четверг пригрозил, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если будут осуществлены поставки в Турцию российских систем С-400.

"В случае поставки С-400 есть риск, что Турция не получит Patriot", - сказал представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Говоря о других возможных последствиях покупки Турцией С-400 у России, он отметил, что санкции CAATSA могут коснуться любых компаний, участвующих в этой сделке.

"Существует риск, что в случае санкций CAATSА, они могут затронуть любую структуру, участвующую в столь существенной сделке" - отметил Р.Палладино.

Ранее в апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Он также отмечал, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.