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Регион 12.04.2019 09:02

Турция рискует не получить Patriot в случае поставки С-400 и столкнуться с санкциями - госдеп США

Вашингтон в четверг пригрозил, что Анкара может не получить американские системы ПРО Patriot, если будут осуществлены поставки в Турцию российских систем С-400.

"В случае поставки С-400 есть риск, что Турция не получит Patriot", - сказал представитель Госдепартамента США Роберт Палладино.

Говоря о других возможных последствиях покупки Турцией С-400 у России, он отметил, что санкции CAATSA могут коснуться любых компаний, участвующих в этой сделке.

"Существует риск, что в случае санкций CAATSА, они могут затронуть любую структуру, участвующую в столь существенной сделке" - отметил Р.Палладино.

Ранее в апреле стало известно, что США приостановили поставки в Турцию, связанные с истребителями-бомбардировщиками F-35, и потребовали от Анкары отказаться от покупки российских С-400.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что сделка Анкары с Москвой по поставке С-400 - решенный вопрос, не подлежащий обсуждению.

Он также отмечал, что Анкара может закупить у России вторую партию зенитно-ракетных систем С-400, если Вашингтон откажется продать Анкаре систему ПРО Patriot.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ГОСДЕП, ТУРЦИЯ, PATRIOT


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]