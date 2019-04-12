Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.04.2019 09:05

Хаззаа Аль-Мансури станет первым астронавтом в истории Объединенных Арабских Эмиратов

Гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури станет первым человеком в космосе в истории этой страны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Хаззаа Аль-Мансури должен отправиться на Международную космическую станцию 25 сентября этого года вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время Х.Аль-Мансури вместе со своим соотечественником Султаном Аль-Нейади проводят тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).

"Первый астронавт ОАЭ вернётся на Землю 3 октября на корабле "Союз МС-12" вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым", - отметил собеседник агентства.

Астронавту из США Кристине Кук, прилетевшей на МКС 14 марта с россиянином и американцем, придётся задержаться на орбите, так как в корабле только три места. Он вернётся на Землю другим кораблём.

Полет астронавта ОАЭ приведёт к продлению времени нахождения на станции и члена другой экспедиции. Дольше запланированного на орбите пробудет Эндрю Морган, который 20 июля отправится в космос вместе с россиянином Александром Скворцовым, и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано из Италии.

О.Скрипочка и Д.Миер проработают на МКС до 6 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, ОАЭ, АСТРОНАВТ


Похожие новости


Россия готова запускать космических туристов вокруг Земли, а не только на МКС Российский пилотируемый "Союз МС-12" состыковался с МКС В Москве озабочены опасностью того, что США могут вывести вооружения в космос - Лавров Правительство РФ направило на подпись президенту проект конвенции СНГ об использовании космоса в мирных целях Россия разрабатывает новое поколение ракет, в том числе сверхтяжелого класса - Рогозин Россия должна вернуть себе лидерство по числу космических запусков - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]