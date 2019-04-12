Хаззаа Аль-Мансури станет первым астронавтом в истории Объединенных Арабских Эмиратов

Гражданин Объединенных Арабских Эмиратов Хаззаа Аль-Мансури станет первым человеком в космосе в истории этой страны, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Хаззаа Аль-Мансури должен отправиться на Международную космическую станцию 25 сентября этого года вместе с россиянином Олегом Скрипочкой и американкой Джессикой Миер", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время Х.Аль-Мансури вместе со своим соотечественником Султаном Аль-Нейади проводят тренировки в Центре подготовки космонавтов (ЦПК).
"Первый астронавт ОАЭ вернётся на Землю 3 октября на корабле "Союз МС-12" вместе с астронавтом NASA Ником Хейгом и космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым", - отметил собеседник агентства.
Астронавту из США Кристине Кук, прилетевшей на МКС 14 марта с россиянином и американцем, придётся задержаться на орбите, так как в корабле только три места. Он вернётся на Землю другим кораблём.
Полет астронавта ОАЭ приведёт к продлению времени нахождения на станции и члена другой экспедиции. Дольше запланированного на орбите пробудет Эндрю Морган, который 20 июля отправится в космос вместе с россиянином Александром Скворцовым, и астронавтом Европейского космического агентства (ESA) Лукой Пармитано из Италии.
О.Скрипочка и Д.Миер проработают на МКС до 6 февраля.
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