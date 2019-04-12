Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9195 RUR   0.0264 GBR   2.2226 TRY   0.2958

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.58 -1.03 Brent 70.83 -0.90

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.04.2019 09:17

Президент Южной Кореи на встречах с Помпео, Болтоном и Пенсом подчеркнул важность диалога между США и КНДР для мирного решения вопроса денуклеаризации

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встреч с госсекретарем США Майком Помпео, советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном и вице-президентом США Майклом Пенсом в Вашингтоне в очередной раз напомнил о важности поддержания диалога между США и КНДР для мирного решения вопроса денуклеаризации.

"Президент Мун подчеркнул, что страны должны сохранить импульс для диалога между США и Северной Кореей...",- говорится в сообщении президентского офиса.

Отмечается, что М.Помпео и Дж.Болтон заверили Мун Чжэ Ина, что их страна продолжит диалог с Северной Кореей.

Кроме того, в ходе встречи президент Южной Кореи заявил о необходимости, по крайней мере, частичного снятия санкций. По его мнению, это побудит Север ускорить и завершить процесс денуклеаризации.

Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что обе стороны "подтвердили свою приверженность достижению окончательной, полностью проверенной денуклеаризации" Северной Кореи.

М.Помпео и Дж.Болтон также высоко оценили "непреходящую силу" южнокорейско-американского альянса и пообещали продолжать тесное сотрудничество с Югом по Северной Корее и другим региональным вопросам, говорится в заявлении госдепа.

На более поздней встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что скорейшее возобновление диалога между США и Северной Кореей является ключом к достижению полной и проверенной денуклеаризации Корейского полуострова.

"Вице-президент объяснил, что США продолжают сохранять позитивную позицию в отношении переговоров между США и Северной Кореей о денуклеаризации, и что дверь для диалога всегда открыта",- говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.

Отмечается, что встречи президента Мун Чжэ Ина прошли в Вашингтоне на следующий день после его приезда в США с двухдневным визитом. Позже он провел саммит с президентом США Дональдом Трампом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, США, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


Похожие новости


Трамп и Мун Чжэ Ин обсудят в Вашингтоне возможные уступки Пхеньяну в вопросе санкций Южная Корея готова к сотрудничеству с Вашингтоном и Пхеньяном в вопросах денуклеаризации - президент Сеул разочарован результатами саммита США-КНДР Президент Южной Кореи планирует связаться с Трампом после окончания саммита США-КНДР Мун Чжэ Ин назвал договоренность о саммите США-КНДР значительным прорывом к миру Трамп готов реализовать все договоренности с КНДР после завершения ее денуклеаризации

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]