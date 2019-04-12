Президент Южной Кореи на встречах с Помпео, Болтоном и Пенсом подчеркнул важность диалога между США и КНДР для мирного решения вопроса денуклеаризации

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встреч с госсекретарем США Майком Помпео, советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном и вице-президентом США Майклом Пенсом в Вашингтоне в очередной раз напомнил о важности поддержания диалога между США и КНДР для мирного решения вопроса денуклеаризации.
"Президент Мун подчеркнул, что страны должны сохранить импульс для диалога между США и Северной Кореей...",- говорится в сообщении президентского офиса.
Отмечается, что М.Помпео и Дж.Болтон заверили Мун Чжэ Ина, что их страна продолжит диалог с Северной Кореей.
Кроме того, в ходе встречи президент Южной Кореи заявил о необходимости, по крайней мере, частичного снятия санкций. По его мнению, это побудит Север ускорить и завершить процесс денуклеаризации.
Госдепартамент США, в свою очередь, заявил, что обе стороны "подтвердили свою приверженность достижению окончательной, полностью проверенной денуклеаризации" Северной Кореи.
М.Помпео и Дж.Болтон также высоко оценили "непреходящую силу" южнокорейско-американского альянса и пообещали продолжать тесное сотрудничество с Югом по Северной Корее и другим региональным вопросам, говорится в заявлении госдепа.
На более поздней встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом Мун Чжэ Ин также подчеркнул, что скорейшее возобновление диалога между США и Северной Кореей является ключом к достижению полной и проверенной денуклеаризации Корейского полуострова.
"Вице-президент объяснил, что США продолжают сохранять позитивную позицию в отношении переговоров между США и Северной Кореей о денуклеаризации, и что дверь для диалога всегда открыта",- говорится в сообщении администрации южнокорейского президента.
Отмечается, что встречи президента Мун Чжэ Ина прошли в Вашингтоне на следующий день после его приезда в США с двухдневным визитом. Позже он провел саммит с президентом США Дональдом Трампом.
Глава Минобороны Азербайджана дал поручения по оснащению воинских частей вооружением и боеприпасами
Президент Алиев наградил Матвиенко орденом «Дружбы» за особый вклад в сотрудничество между Азербайджаном и РФ
Российский бизнес привлекает стабильность и высокий уровень экономики Азербайджана - Матвиенко на встрече с Алиевым
Покупатель казахстанского урана привлек еще $34 млн на рынке
Узбекнефтегаз намерен привлечь $1 млрд от размещения дебютных евробондов - FT
Uber потратит $300 млн на "благодарности" водителям в рамках IPO
Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность
В головном офисе AccessBank произошло задымление, вызванное коротким замыканием
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nobel Oil Services в рамках успешной Комплаенс деятельности впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
"AccessBank" удостоен еще одной влиятельной награды
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР