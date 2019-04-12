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Дальнее зарубежье 12.04.2019 09:29

Ким Чен Ын переизбран председателем госсовета КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын стал главой Госсовета КНДР, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Переизбрание северокорейского лидера Ким Чен Ына председателем Государственного совета КНДР - высшего исполнительного органа государственной власти страны произошло в ходе первой сессии 14-го Верховного Народного Собрания.

Там же был назначен новый премьер-министр Северной Кореи. Место Пак Пон Джу занял Ким Чже Рен, старший член правящей Трудовой партии Кореи.

При этом председателем президиума Верховного народного собрания - церемониальным главой государства, вместо Ким Ен Нама, стал Цой Рен Хэ.

Встреча северокорейских депутатов в этом году привлекает особый интерес, поскольку на ней КНДР может представить свою политику в отношении своих ядерных и ракетных программ после неудачного саммита в Ханое.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: КНДР, ЛИДЕР, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]