Авиационные власти США проконсультируются с авиакомпаниями по вопросам эксплуатации самолетов Boeing-737 MAX

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) в пятницу соберет представителей американских авиакомпаний для консультаций по вопросам полетов на самолетах Boeing семейства MAX.
"Целью встречи является сбор FAA фактов, информации и персональных мнений для выводов и принятия решения о возвращении самолетов в эксплуатацию", - говорится в распространенном управлением заявлении.
Недавно FAA совместно с НАСА и международными структурами гражданской авиации сформировала комитет, призванный оказать помощь в совершенствовании системы МCAS, предотвращающей слишком острый угол атаки (подъема носа самолета) в полете.
Специалисты считают, что именно проблемы с этой системой стали причинами катастроф самолетов семейства МАХ в Индонезии и Эфиопии.
Председатель совета директоров корпорации Boeing Деннис Мюленберг накануне заявил, что после проведенного усовершенствования системы МCAS лайнеры Boeing-737 MAX станут намного безопаснее.
По его словам, корпорация уже провела 96 испытательных полетов, где тестировалась система, которые показали, что она "работает так, как и было спроектировано".
"В это время, когда мы столкнулись с вызовами, я уверен, что мы все преодолеем, и станем еще сильнее", - заявил Д.Мюленберг.
После катастроф в Индонезии в прошлом году и Эфиопии в текущем году во всем мире остановлена эксплуатация самолетов Boeing-737 MAX.
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