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СНГ 12.04.2019 10:05

Зеленский и Порошенко обсудили по телефону в эфире телеканала "1+1" тему дебатов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обсудили в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" тему проведения предвыборных дебатов, что сопровождалось определенной перепалкой между ними.

В ответ на предложение П.Порошенко прибыть в студию телеканала В.Зеленский включился в эфире по телефону и сообщил, что находится во Франции, о чем известно действующему главе государства.

"Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали, в аэропорт. У меня завтра (12 апреля - ИФ) встреча в 15:00 с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич (Порошенко - ИФ) меня приглашает в студию "1+1", - отметил он.

В.Зеленский напомнил, что пригласил П.Порошенко на дебаты на 19 апреля на НСК "Олимпийский". "Он (П.Порошенко - ИФ) сказал "стадион так стадион" и принял эти условия. Я попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович или Владимир, не "быдло", не "наркоман" и т.д. Но скажем так, это немножечко продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Поэтому я приглашаю на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" с большой радостью", - подчеркнул он.

В свою очередь П.Порошенко заявил, что он не интересуется передвижениями В.Зеленского. После этого оппоненты стали говорить одновременно и перебивать друг друга.

Затем П.Порошенко отметил, что в четверг команде В.Зеленского была "поставлена позиция", что в последнее воскресенье (14 апреля - ИФ), когда "еще можно проводить дебаты", он ждет В.Зеленского на НСК "Олимпийский".

В ответ на это В.Зеленский заявил: "Во-первых, нашей команде никто не будет ставить позиций. И сейчас закончил я - 19 числа на НСК "Олимпийский". Точка, до свидания".

После этого В.Зеленский положил трубку.

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Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ПОРОШЕНКО, ДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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