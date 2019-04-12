Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко обсудили в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" тему проведения предвыборных дебатов, что сопровождалось определенной перепалкой между ними.
В ответ на предложение П.Порошенко прибыть в студию телеканала В.Зеленский включился в эфире по телефону и сообщил, что находится во Франции, о чем известно действующему главе государства.
"Петр Алексеевич прекрасно знает, что сейчас я нахожусь в Париже, во Франции, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали, в аэропорт. У меня завтра (12 апреля - ИФ) встреча в 15:00 с президентом Франции. Поэтому господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве, и очень странно, что уважаемый кандидат в президенты Петр Алексеевич (Порошенко - ИФ) меня приглашает в студию "1+1", - отметил он.
В.Зеленский напомнил, что пригласил П.Порошенко на дебаты на 19 апреля на НСК "Олимпийский". "Он (П.Порошенко - ИФ) сказал "стадион так стадион" и принял эти условия. Я попросил, чтобы меня называли Владимир Александрович или Владимир, не "быдло", не "наркоман" и т.д. Но скажем так, это немножечко продолжается, но ничего страшного, мы люди простые, можем это принять. Поэтому я приглашаю на дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" с большой радостью", - подчеркнул он.
В свою очередь П.Порошенко заявил, что он не интересуется передвижениями В.Зеленского. После этого оппоненты стали говорить одновременно и перебивать друг друга.
Затем П.Порошенко отметил, что в четверг команде В.Зеленского была "поставлена позиция", что в последнее воскресенье (14 апреля - ИФ), когда "еще можно проводить дебаты", он ждет В.Зеленского на НСК "Олимпийский".
В ответ на это В.Зеленский заявил: "Во-первых, нашей команде никто не будет ставить позиций. И сейчас закончил я - 19 числа на НСК "Олимпийский". Точка, до свидания".
После этого В.Зеленский положил трубку.
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