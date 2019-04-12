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Дальнее зарубежье 12.04.2019 10:17

Директор ЦРУ встретилась с правительственными чиновниками в Афганистане

Директор ЦРУ Джина Хаспел посетила Афганистан на этой неделе, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно их данным, Дж.Хаспел встретилась с афганскими правительственными чиновниками, включая президента Ашрафа Гани и начальника разведки страны Мохаммеда Масума Станекзая.

Как заявили собеседники телеканала, глава ЦРУ в ходе своего визита обсудила ряд вопросов, в том числе возможное расширение присутствия американской разведки в стране.

Отмечается, что разведывательная деятельность США в Афганистане тесно связана с американским военным присутствием в стране. Так, американские базы там обеспечивают защиту этого разведывательного присутствия.

Сохранение этого присутствия или его расширение, если американский военный контингент будет сокращен, потребует от ЦРУ выделения стране большего объема ресурсов.

Также приоритетом национальной безопасности США является сбор разведданных о террористических группах, действующих в этом районе, особенно вдоль афгано-пакистанской границы.

Представитель ЦРУ отказался от комментариев телеканалу, заявив, что они не обсуждают график директора.

Визит Дж.Хаспел произошел всего через несколько дней после того, как три члена американской службы были убиты импровизированным взрывным устройством возле авиабазы Баграм. Ответственность за это нападение взяло на себя движение "Талибан" .

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Хализад в марте провел переговоры с представителями движения "Талибан".

Ранее телеканал "Толо ньюс" со ссылкой на источники сообщил, что США и талибы подготовили текст соглашения о выводе американских войск из Афганистана.

В декабре 2018 года представитель Министерства обороны США сказал CNN, что Д.Трамп решил вывести около половины из 14 тыс. военных, дислоцированных в Афганистане.

Однако исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан во время поездки в Афганистан в начале этого года сказал, что у него нет приказа о выводе войск из страны.

Тем временем источники сообщили CNN, что США готовятся существенно сократить свое дипломатическое присутствие в стране к 2020 году.

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Тэги: США, ЦРУ, ДИРЕКТОР, ПОЕЗДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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