Глава МВД Эквадора подтвердила задержание человека, близкого к Ассанжу

Министр внутренних дел Эквадора Мариа Паула Ромо в интервью радио Sonorama подтвердила, что человек, близкий к Джулиану Ассанжу, был задержан в Эквадоре при попытке покинуть страну.
"Человек, очень близкий к организации (WikiLeaks - ИФ), живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию", - сказала министр внутренних дел.
Как отметила глава МВД, данная мера пресечения была применена потому, что есть данные, подтверждающие, что задержанный работал непосредственно с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо и, возможно, преследовал цель дестабилизировать правительство страны.
Кроме того, по ее словам, ведется наблюдение за двумя предполагаемыми российскими хакерами, которые находятся в стране и могли быть связаны с Дж.Ассанжем.
Она отметила, что не может разглашать дополнительную информацию. Однако заверила, что Кито больше не мог предоставлять убежище Дж.Ассанжу, который вмешивается не только в дела других государств, но и во внутренние дела Эквадора.
Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Ромо рассказывала, что в Эквадоре уже несколько лет проживает один из ключевых членов WikiLeaks и близкий к Дж.Ассанжу человек. По ее словам, этот человек вместе с бывшим главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо посещал Перу, Испанию и Россию. Р.Патинью занимал этот пост с 2010 по 2016 годы, когда у власти в стране находился Рафаэль Корреа.
Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В течение последних семи лет он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку эквадорские власти в 2012 году предоставили ему убежище.
Британская сторона смогла арестовать Дж.Ассанжа сразу после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Он был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона.
Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.
В настоящее время Дж.Ассанж остается под стражей в Великобритании.
На начало мая назначено судебное заседание уже по вопросу его экстрадиции. Как ожидается, оно состоится 2 мая.
Судья Вестминстерского магистратского суда Майкл Сноу в четверг заявил, что США должны до 12 июня предоставить документы, касающиеся экстрадиции Дж.Ассанжа.
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