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Дальнее зарубежье 12.04.2019 10:45

Венесуэльский министр потребовала от президента увольнения чиновников с оформленными визами в США

Министр по делам исправительных учреждений Венесуэлы Ирис Варела предложила президенту страны Николасу Мадуро отправить в отставку государственных чиновников, у которых имеются оформленные американские въездные визы.

"Я прошу президента быть осторожнее с теми, у кого есть американские визы", - заявила министр, выступая по государственному телевидению.

Она пояснила: "Тот, у кого в нынешней обстановке есть американская виза, не заслуживает доверия, чтобы оставаться на стороне команданте Н.Мадуро".

"То, о чем я все время прошу президента республики - это об осторожности. Ведь есть предатели, есть люди, которые установили себе цену" - отметила И.Варела.

Наблюдатели напоминают, что после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, И.Варела выступила с угрозами его ареста.

"Гуайдо, я уже приготовила для тебя тюремную камеру и одежду заключенного. Я жду, когда ты сформируешь свой кабинет, чтобы знать, кого к тебе присоединить", - написала тогда И.Варела в своем микроблоге в Twitter.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, МИНИСТР, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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