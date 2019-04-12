Венесуэльский министр потребовала от президента увольнения чиновников с оформленными визами в США

Министр по делам исправительных учреждений Венесуэлы Ирис Варела предложила президенту страны Николасу Мадуро отправить в отставку государственных чиновников, у которых имеются оформленные американские въездные визы.
"Я прошу президента быть осторожнее с теми, у кого есть американские визы", - заявила министр, выступая по государственному телевидению.
Она пояснила: "Тот, у кого в нынешней обстановке есть американская виза, не заслуживает доверия, чтобы оставаться на стороне команданте Н.Мадуро".
"То, о чем я все время прошу президента республики - это об осторожности. Ведь есть предатели, есть люди, которые установили себе цену" - отметила И.Варела.
Наблюдатели напоминают, что после того, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом, И.Варела выступила с угрозами его ареста.
"Гуайдо, я уже приготовила для тебя тюремную камеру и одежду заключенного. Я жду, когда ты сформируешь свой кабинет, чтобы знать, кого к тебе присоединить", - написала тогда И.Варела в своем микроблоге в Twitter.
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