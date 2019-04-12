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СНГ 12.04.2019 11:02

США поддерживают инициативу Узбекистана о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде - СМИ

Очередной раунд межафганских переговоров состоится в Самарканде.

Соединенные Штаты Америки поддерживают инициативу Узбекистана о проведении очередного раунда межафганского диалога в Самарканде, заявил спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад по итогам состоявшейся накануне встречи в Ташкенте с президентом Шавкатом Мирзиеевым, сообщают в пятницу узбекские СМИ.

"Узбекистан выдвигает активные инициативы в вопросе утверждения мира в соседней стране. В том числе об этом свидетельствует очередной раунд переговоров, который пройдет в Самарканде после встречи в Дохе", - сказал З.Халилзад, слова которого цитируют СМИ.

Он не уточнил сроки проведения переговоров в Самарканде, но сообщил, что предваряющая их "предстоящая в апреле встреча в Дохе послужит очередным важным шагом в достижении мира в Афганистане".

Говоря об итогах своей встречи с президентом Узбекистана, спецпосланник США сообщил, что состоялся обмен мнениями по вопросам эффективной консолидации усилий международного сообщества по урегулированию ситуации в Афганистане и восстановлению экономики этой страны.

Он отметил, что обеспечение стабильности в Афганистане важно не только для региона, но и всего мирового сообщества.

"Остановка военных действий заложит основу для предотвращения международного терроризма и экстремизма, обеспечения открытости афганской земли для других стран. Это в свою очередь создаст новые возможности для развития регионального сотрудничества, интеграции стран Центральной и Южной Азии", - подчеркнул З.Халилзад.

По данным СМИ, в ходе встречи президента Узбекистана Ш.Мирзиеева с спецпредставителем США З.Халилзадом говорилось о проведении в этом году в Ташкенте министерского заседания восьмой Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану (RECCA VIII), которое позволит выработать дальнейшую стратегию взаимодействия государств-соседей по оказанию практической помощи в мирном обустройстве страны.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, США, АФГАНИСТАН, ДИАЛОГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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