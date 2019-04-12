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Дальнее зарубежье 12.04.2019 11:15

Хиллари Клинтон заявила, что Ассанж должен ответить за свои поступки

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что недавно арестованный основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен "ответить за то, что он сделал".

"Суть в том, что он должен ответить за то, что он сделал, по крайней мере, в чем он был обвинен", - цитирует Х.Клинтон Associated Press.

"Я думаю, есть немного иронии в том, что он единственный иностранец, которого эта администрация приветствовала бы в Соединенных Штатах", - язвительно заметила она.

WikiLeaks летом 2016 года опубликовала тысячи электронных адресов и писем комитета Демократической партии, в том числе письма с личного аккаунта Джона Подесты, бывшего руководителя предвыборной кампании Х.Клинтон. Эта публикация значительно повредила ее президентской кампании.

Минюст США в четверг сообщил, что обвиняет основателя WikiLeaks в сговоре с экс-информатором Wikileaks Челси Мэннинг с целью взлома сетей правительственных компьютеров в США.

В США утверждают, что в марте 2010 года Дж.Ассанж вступил в сговор с Ч.Мэннинг (известная до смены пола как военный аналитик в армии США Брэдли Мэннинг, арестованный в 2010 году за передачу Wikileaks секретных данных).

Американская сторона обвиняет Дж.Ассанжа в "содействии Мэннинг во взломе пароля, установленного на компьютерах Пентагона, связанных c системой SIPRNet - американской системой компьютерных сетей, используемых для засекреченных документов и общения".

Дж.Ассанжу, в случае, если его признают виновным в США, грозит наказание до пяти лет тюремного заключения.

Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

В течение последних семи лет он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку эквадорские власти в 2012 году предоставили ему убежище.

Британская сторона смогла арестовать Дж.Ассанжа сразу после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Он был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона.

Полиция британской столицы сообщила, что основатель WikiLeaks был арестован, в том числе, в связи с запросом США на его экстрадицию.

В настоящее время Дж.Ассанж остается под стражей в Великобритании.

На начало мая назначено судебное заседание уже по вопросу его экстрадиции. Как ожидается, оно состоится 2 мая.

Судья Вестминстерского магистратского суда Майкл Сноу в четверг заявил, что США должны до 12 июня предоставить документы, касающиеся экстрадиции Дж.Ассанжа.

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Тэги: США, КЛИНТОН, АССАНЖ, МНЕНИЕ


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