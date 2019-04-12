В Эквадоре задержан разработчик программного обеспечения из Швеции, близкий к Ассанжу

Задержанный властями Эквадора человек, близкий к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу, - это разработчик программного обеспечения из Швеции, сообщает Associated Press со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника.
По его данным, шведский разработчик программного обеспечения Ола Бини был арестован в четверг в аэропорту Кито, когда готовился сесть на рейс в Японию.
В Twitter гражданин Швеции с таким же именем описывает себя как разработчика программного обеспечения, работающего в Кито для "Центра цифровой автономии", - группы, базирующейся в Эквадоре и Испании, сосредоточенной на вопросах конфиденциальности, безопасности и криптографии.
При этом не упоминается о какой-либо связи с Wikileaks.
Однако в своем Twitter О.Бини назвал заявления министра внутренних дел Эквадора о том, что российские хакеры и кто-то близкий к Wikileaks работают внутри страны "очень тревожными" новостями.
"Очень тревожные новости - это похоже на охоту на ведьм", - написал он.
Ранее министр внутренних дел Эквадора Мариа Паула Ромо в интервью радио Sonorama подтвердила, что человек, близкий к Джулиану Ассанжу, был задержан в Эквадоре при попытке покинуть страну.
"Человек, очень близкий к организации (WikiLeaks - ИФ), живёт здесь, и он был задержан этим вечером при попытке улететь в Японию", - сказала министр внутренних дел.
Как отметила глава МВД, данная мера пресечения была применена потому, что есть данные, подтверждающие, что задержанный работал непосредственно с экс-главой МИД Эквадора Рикардо Патиньо и, возможно, преследовал цель дестабилизировать правительство страны.
Кроме того, по ее словам, ведется наблюдение за двумя предполагаемыми российскими хакерами, которые находятся в стране и могли быть связаны с Дж.Ассанжем.
Британская полиция в четверг арестовала журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
В течение последних семи лет он проживал в посольстве Эквадора в Лондоне, поскольку эквадорские власти в 2012 году предоставили ему убежище.
Британская сторона смогла арестовать Дж.Ассанжа сразу после того, как власти Эквадора отозвали у него право на убежище. Он был взят под стражу на территории посольства и отправлен в камеру предварительного заключения полицейского участка в центре Лондона.
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