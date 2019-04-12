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Дальнее зарубежье 12.04.2019 09:28

Госдеп США рекомендовал гражданам не ездить в Судан

Госдепартамент США обновил рекомендации по поездкам в Судан, поставив страну на четвертый уровень опасности.

"Не ездите в Судан из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений людей и вооруженных конфликтов", - говорится в сообщении госдепа.

В нем также отмечается, что 11 апреля 2019 года ведомство распорядилось об отъезде из страны нештатных государственных служащих США.

"На всей территории Судана действует чрезвычайное положение, которое наделяет силы безопасности большими полномочиями по аресту и заключению под стражу. (...) По всей стране поступают сообщения о задержаниях, в том числе иностранцев. Комендантский час и контрольно-пропускные пункты на дорогах могут вводиться практически без предупреждения", - следует из публикации.

Подчеркивается, что "правительство США имеет ограниченные возможности по оказанию экстренных услуг" американским гражданам в Судане, поскольку госслужащие должны получить специальное разрешение от правительства Судана на выезд за пределы Хартума.

Кроме того, в сообщении госдеп требует от сотрудников правительства США в Судане использовать бронетехнику для официальных поездок.

Согласно публикации, гражданам, которые все-таки решили отправиться в Судан, стоит тщательно подготовиться.

В частности, среди прочих рекомендаций госдепартамента, "составить завещание" и "обсудить с близкими план по уходу\опеке за детьми".

В четверг стало известно, что президент Судана Омар аль-Башир, занимавший эту должность с 1989 года, ушел со своего поста, а затем был помещен под домашний арест. Также был арестован премьер-министр Судана Мохаммад Тахир Айла и десятки других высокопоставленных чиновников.

Затем министр обороны Судана Авад бен Ауф объявил о введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Также он объявил, что в Судане начинается двухлетний переходный период для формирования правительства. В течение этих двух лет страной будет руководить временный совет, в котором председательствует сам А.бен Ауф.

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Тэги: США, СУДАН, ПОЕЗДКИ, РЕКОМЕНДАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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