Нефть дорожает в пятницу и завершает очередную неделю в плюсе, Brent торгуется у $71,1 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют умеренный рост в ходе азиатских торгов в пятницу и завершают в плюсе шестую неделю подряд, чего не наблюдалось с 2016 года.
Июньские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:18 подорожали на $0,26 (0,37%) - до $71,09 за баррель. На торгах в четверг их цена упала на $0,9 (1,25%) и составляла на закрытие $70,83 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на май на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,28 (0,44%) - до $63,86 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,03 (1,59%), до $63,58 за баррель.
Основным драйвером роста нефтяного рынка является соблюдение странами ОПЕК договоренностей по сокращению добычи на фоне падения производства в Ливии и Венесуэле.
Страны, входящие в ОПЕК, в марте выполнили обязательства по соглашению о сокращении добычи нефти на 153%, следует из ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА). В частности, Саудовская Аравия сократила добычу до 9,82 млн б/с, до минимального уровня за два года. Также активно сокращал добычу в прошлом месяце Ирак, уменьшив ее на 120 тыс. б/с, до 4,54 млн б/с.
В целом страны ОПЕК, включая не участвующих в сделке Иран, Ливию и Венесуэлу, сократили добычу в марте на 550 тыс. б/с - до 30,1 млн б/с.
Тем временем Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара приблизилась к столице Ливии Триполи. Такая ситуация грозит перебоями с поставками нефти из страны, которая добывала порядка 1,1 млн б/с в прошлом месяце.
"Рынок внимательно следит за рисками поставок из Ливии, Венесуэлы и Ирана, которые никуда не делись, - заявил аналитик сырьевого рынка в HI Investment & Futures Corp. Уилл Юнь. - Для дальнейшего роста цен на нефть рынок должен убедиться в хорошем состоянии мировой экономики, что обеспечит дальнейший рост спроса".
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