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Финансы 12.04.2019 09:53

Baker Tilly Audit Azerbaycan проведет аудит финотчетности АИК за 2017г

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) определилась с аудитором финотчетности за 2017 год по Международным аудиторским стандартам (МАС), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Победителем соответствующего тендера признана компания Baker Tilly Audit Azerbaycan. С ней 11 апреля заключен контракт", - отметили в компании.

Baker Tilly Audit Azerbaycan уже проводила аудит АИК за 2014-2016гг.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АИК, АУДИТОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]