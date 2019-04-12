Baker Tilly Audit Azerbaycan проведет аудит финотчетности АИК за 2017г

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) определилась с аудитором финотчетности за 2017 год по Международным аудиторским стандартам (МАС), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

"Победителем соответствующего тендера признана компания Baker Tilly Audit Azerbaycan. С ней 11 апреля заключен контракт", - отметили в компании.

Baker Tilly Audit Azerbaycan уже проводила аудит АИК за 2014-2016гг.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 160 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АИК долгосрочное инвестирование средств в отдельные акционерные общества и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

А. Мамедов