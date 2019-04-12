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Внешняя политика 12.04.2019 10:51

Российский бизнес привлекает стабильность и высокий уровень экономики Азербайджана - Матвиенко на встрече с Алиевым

Российский бизнес проявляет большой интерес к азербайджанскому рынку, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Знаю, большой интерес к сотрудничеству с вашей страной, потому что у вас стабильно, у вас стабильная политическая, социальная ситуация, хороший уровень экономического развития страны", - сказала В.Матвиенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Она отметила, что порядка 700 предприятий на территории Азербайджана работает с участием российского капитала, из них 200 - на сто процентов.

"Конечно, здесь должно быть место для российского бизнеса", - сказала В.Матвиенко.

Она также передала И.Алиеву привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Президент Азербайджана в свою очередь попросил В.Матвиенко передать большой привет российскому коллеге.

Также В.Матвиенко предложила И.Алиеву принять участие во всеобщем диктанте по русскому языку, сохранению которого в республике уделяется большое внимание.

"Знаю, что у вас проводятся и Олимпиады по русскому языку, знаю, что был всеобщий диктант по русскому языку. Если в следующий раз президент Азербайджана примет участие в диктанте, то все активно пойдут. Это такая символическая акция, но она очень важная", - сказала В.Матвиенко.

Она отметила большой вклад руководства Азербайджана в развитие интереса к изучению русского языка и культуры в республике.

"Благодаря этому расширяется поле для широкого сотрудничества, возможности общения молодежи двух стран. Диалог культур сегодня очень востребован", - сказала В.Матвиенко.

Со своей стороны И.Алиев отметил, что гуманитарное сотрудничество имеет особое значение в отношениях России и Азербайджана. "И конечно, особое отношение к русскому языку в Азербайджане очень хорошо известно", - сказал он.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, МАТВИЕНКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]