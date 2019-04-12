Российский бизнес привлекает стабильность и высокий уровень экономики Азербайджана - Матвиенко на встрече с Алиевым

Российский бизнес проявляет большой интерес к азербайджанскому рынку, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Знаю, большой интерес к сотрудничеству с вашей страной, потому что у вас стабильно, у вас стабильная политическая, социальная ситуация, хороший уровень экономического развития страны", - сказала В.Матвиенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Она отметила, что порядка 700 предприятий на территории Азербайджана работает с участием российского капитала, из них 200 - на сто процентов.

"Конечно, здесь должно быть место для российского бизнеса", - сказала В.Матвиенко.

Она также передала И.Алиеву привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Президент Азербайджана в свою очередь попросил В.Матвиенко передать большой привет российскому коллеге.

Также В.Матвиенко предложила И.Алиеву принять участие во всеобщем диктанте по русскому языку, сохранению которого в республике уделяется большое внимание.

"Знаю, что у вас проводятся и Олимпиады по русскому языку, знаю, что был всеобщий диктант по русскому языку. Если в следующий раз президент Азербайджана примет участие в диктанте, то все активно пойдут. Это такая символическая акция, но она очень важная", - сказала В.Матвиенко.

Она отметила большой вклад руководства Азербайджана в развитие интереса к изучению русского языка и культуры в республике.

"Благодаря этому расширяется поле для широкого сотрудничества, возможности общения молодежи двух стран. Диалог культур сегодня очень востребован", - сказала В.Матвиенко.

Со своей стороны И.Алиев отметил, что гуманитарное сотрудничество имеет особое значение в отношениях России и Азербайджана. "И конечно, особое отношение к русскому языку в Азербайджане очень хорошо известно", - сказал он.