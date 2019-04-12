Российский бизнес привлекает стабильность и высокий уровень экономики Азербайджана - Матвиенко на встрече с Алиевым

Российский бизнес проявляет большой интерес к азербайджанскому рынку, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Знаю, большой интерес к сотрудничеству с вашей страной, потому что у вас стабильно, у вас стабильная политическая, социальная ситуация, хороший уровень экономического развития страны", - сказала В.Матвиенко на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Она отметила, что порядка 700 предприятий на территории Азербайджана работает с участием российского капитала, из них 200 - на сто процентов.
"Конечно, здесь должно быть место для российского бизнеса", - сказала В.Матвиенко.
Она также передала И.Алиеву привет и наилучшие пожелания от президента РФ Владимира Путина. Президент Азербайджана в свою очередь попросил В.Матвиенко передать большой привет российскому коллеге.
Также В.Матвиенко предложила И.Алиеву принять участие во всеобщем диктанте по русскому языку, сохранению которого в республике уделяется большое внимание.
"Знаю, что у вас проводятся и Олимпиады по русскому языку, знаю, что был всеобщий диктант по русскому языку. Если в следующий раз президент Азербайджана примет участие в диктанте, то все активно пойдут. Это такая символическая акция, но она очень важная", - сказала В.Матвиенко.
Она отметила большой вклад руководства Азербайджана в развитие интереса к изучению русского языка и культуры в республике.
"Благодаря этому расширяется поле для широкого сотрудничества, возможности общения молодежи двух стран. Диалог культур сегодня очень востребован", - сказала В.Матвиенко.
Со своей стороны И.Алиев отметил, что гуманитарное сотрудничество имеет особое значение в отношениях России и Азербайджана. "И конечно, особое отношение к русскому языку в Азербайджане очень хорошо известно", - сказал он.
Покупатель казахстанского урана привлек еще $34 млн на рынке
Узбекнефтегаз намерен привлечь $1 млрд от размещения дебютных евробондов - FT
Uber потратит $300 млн на "благодарности" водителям в рамках IPO
Глава Xiaomi получил бонус почти в $1 млрд, отдаст его на благотворительность
В головном офисе AccessBank произошло задымление, вызванное коротким замыканием
Азерсу получит 7 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Мингячевира
Азерсу получит 25 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Шеки
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Защита просит отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку о невыезде
Суд в Армении отказался закрывать дело в отношении экс-президента Кочаряна
Возможная экстрадиция Ассанжа в США чревата опасностью для журналистов во всем мире - HRW
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Nobel Oil Services в рамках успешной Комплаенс деятельности впервые в нефтегазовой индустрии на Южном Кавказе получила сертификат стандарта ISO 37001:2016
"AccessBank" удостоен еще одной влиятельной награды
Абоненты Bakcell получили бесплатный доступ к тысячам фильмов
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог
Российский историк опубликовал рассекреченные документы спецслужб о планах армян заселить Грозный после депортации оттуда чеченцев в бытность СССР