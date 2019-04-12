Защита просит отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку о невыезде

Адвокаты основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, просят суд не продлевать ему домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса".

"Мы возражаем против удовлетворения ходатайства следствия и просим суд изменить Майклу Калви меру пресечения на подписку о невыезде либо залог в 5 млн рублей", - заявил адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин на заседании Басманного суда Москвы в пятницу, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста М.Калви до 14 июля.

Сам М.Калви также попросил суд рассмотреть возможность о смягчении ему меры пресечения. "Я не возражаю против домашнего ареста, однако прошу суд рассмотреть вопрос о подписке о невыезде", - сказал он.

Адвокат Дмитрий Савочкин поддержал коллег, однако уточнил, что в случае удовлетворения ходатайства следствия защита просит разрешить М.Калви ежедневные двухчасовые прогулки.

Следователь Людмила Самойленко возразила защите, отметив, что предлагаемый адвокатами залог не соразмерен сумме вмененного М.Калви хищения, а подписка о невыезде позволит ему скрыться.

"Его паспорт еще находится в СИЗО, но сегодня будет возвращен. Поэтому он как гражданин другого государства может просто сесть в машину и уехать - и мы его больше не увидим", - пояснила следователь.

М.Калви вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С 16 февраля он находился под стражей, в четверг мера пресечения по ходатайству следствия ему, а также еще одному фигуранту расследования - бывшему председателю правления "Восточного" Алексею Кордичеву была изменена на домашний арест до 13 апреля.