Защита просит отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку о невыезде

Адвокаты основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в мошенничестве, просят суд не продлевать ему домашний арест, передал корреспондент "Интерфакса".
"Мы возражаем против удовлетворения ходатайства следствия и просим суд изменить Майклу Калви меру пресечения на подписку о невыезде либо залог в 5 млн рублей", - заявил адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин на заседании Басманного суда Москвы в пятницу, где рассматривается ходатайство следствия о продлении срока домашнего ареста М.Калви до 14 июля.
Сам М.Калви также попросил суд рассмотреть возможность о смягчении ему меры пресечения. "Я не возражаю против домашнего ареста, однако прошу суд рассмотреть вопрос о подписке о невыезде", - сказал он.
Адвокат Дмитрий Савочкин поддержал коллег, однако уточнил, что в случае удовлетворения ходатайства следствия защита просит разрешить М.Калви ежедневные двухчасовые прогулки.
Следователь Людмила Самойленко возразила защите, отметив, что предлагаемый адвокатами залог не соразмерен сумме вмененного М.Калви хищения, а подписка о невыезде позволит ему скрыться.
"Его паспорт еще находится в СИЗО, но сегодня будет возвращен. Поэтому он как гражданин другого государства может просто сесть в машину и уехать - и мы его больше не увидим", - пояснила следователь.
М.Калви вменяется хищение более 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). С 16 февраля он находился под стражей, в четверг мера пресечения по ходатайству следствия ему, а также еще одному фигуранту расследования - бывшему председателю правления "Восточного" Алексею Кордичеву была изменена на домашний арест до 13 апреля.
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